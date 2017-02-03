В Мурманске состоится массовая лыжная гонка «Лыжня России»

06 Февраля 2017 года, 10:50

МУРМАНСК/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – В Долине Уюта 11 февраля в 11:45 состоится официальная церемония открытия ХХXV открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».

«Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года. Количество ее участников увеличивается из года в год. Наряду с любителями на старт выходят спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы, ветераны спорта. Также в этом празднике принимают участие видные политические и государственные деятели, главы субъектов и городов России, руководители министерств и ведомств.

Подать индивидуальные заявки для участия можно 8-9 февраля с 13:00 до 18:00, 10 февраля с 14:00 до 19:00 и 11 февраля с 8:30 до 11:00 в АСК «Долина уюта» (конференц-зал, помещение №311).