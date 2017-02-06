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Главная » Спорт » В этапе Кубка «ТГК-1» по лыжным гонкам в Апатитах приняло участие рекордное количество спортсменов
 
 
 
 
06 Февраля 2017 года, 12:32

В этапе Кубка «ТГК-1» по лыжным гонкам в Апатитах приняло участие рекордное количество спортсменов


АПАТИТЫ/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ - 5 февраля Апатитах прошел второй этап VII детско-юношеских соревнований по лыжным гонкам на Кубок филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1». Участие в турнире приняли 270 лыжников из 15 городов и поселков Мурманской области.

«Такое число спортсменов стало рекордным для наших соревнований и показывает растущий интерес к лыжным гонкам. Отличие Кубка «ТГК-1» в том, что выйти на старт может любой вне зависимости от опыта. Самым юным лыжникам традиционно вручаются специальные подарки для поощрения их стремления к спорту и преодолению сложностей. Для Мурманской области лыжные гонки являются одним из самых доступных массовых видов спорта, и соревнования призваны популяризировать занятия лыжами, привлечь детей и подростков к здоровому образу жизни и установить спортивные связи между городами», — отметил директор турнира Игорь Ильин.

Победителем этапа стала сборная команда Апатитов, второе место заняли спортсмены из Мурманска, третье — из Мончегорска. «Малый» кубок среди поселков увезли лыжники из Мурмашей, на второе место пьедестала поднялась сборная п. Умбы, на третье — п. Зеленоборского.

Следующий этап пройдет 5 марта в г. Кировске. Спортсмены преодолеют длинные дистанции классическим стилем в масс-старте.

Детско-юношеские соревнования по лыжным гонкам на Кубок филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» являются лично-командными и проводятся с целью популяризации, развития и поддержки лыжного спорта в Мурманской области. Главными организаторами мероприятия выступают филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1» и Зеленоборский филиал МО СДЮСШОР по зимним видам спорта.

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