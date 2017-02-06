Началась подготовка к 20-й «Лыжне дружбы»

06 Февраля 2017 года, 13:07

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – В Печенгском районе состоялась первая рабочая встреча оргкомитета «Лыжни дружбы» с участием представителей Комитета по физической культуре и спорту и Центра спортивной подготовки Мурманской области, пишет Kn51.

Массовый лыжный забег «Лыжня дружбы» проходит по территории трех государств – России, Норвегии и Финляндии. В этом году он состоится 20-й раз. Дистанция протяженностью 12 километров находится вблизи приграничного поселка Раякоски. В этом году забег запланирован на 11 марта.

Управляющая делами администрации Печенгского района Инесса Фоменко отметила, что в 2016 году в бюро пропусков службы пгт. Никель Управления ФСБ России по Республике Карелия поступило 1057 заявок на 3080 человек и прибыло на место спортивного праздника 2257 человек. Из них 1037 прошли полную дистанцию «Лыжни». За время ее проведения контрольно-проверочный пункт в Раякоски прошло 377 транспортных средства, в том числе 47 автобусов. В этом году есть вероятность, что массовый забег соберет еще больше участников.

Чтобы принять участие в забеге или просто стать участником праздника, необходимо оформить заявки. В соревнованиях участвуют только жители Мурманской области, граждане России (с постоянной пропиской на территории России) и представители стран Баренцева региона. Спортсмены до 17 лет допускаются только при наличии допуска врача. Участники 18 лет и старше – при наличии допуска от врача или личной подписи, подтверждающую персональную ответственность за свое здоровье.

Заявки на участие до 26 февраля принимают по адресу: Мурманск, ул. Челюскинцев 2а, кабинет 339. Комиссия по допуску участников работает: 20-24 февраля с 14:00до 19:00 и 25-26 февраля с 10:00 до 19:00.

В прошлом году в гонке среди пограничников трех стран первое место досталось сборной России. А чемпионом во внутреннем зачете уже второй год подряд стал пограничник Сергей Корякин. Всего в ней приняло участие около 3000 лыжников всех возрастов.