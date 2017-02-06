Спортсмены из Мончегорска стали победителями Чемпионата России по зимнему виндсерфингу

06 Февраля 2017 года, 15:48

АРХАНГЕЛЬСК/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – Вчера состоялось подведении итогов и Первенства России по парусному спорту в классе зимний виндсёрфинг. По результатам четырех гонок все призовые места распределились между жителями Мончегорска. Чемпион России – Евгений Митрофанов, серебро у Александра Трофименко и бронза у Ростислава Котова, который стал победителем в Первенстве.

Теперь спортсменов ждет подготовка к Чемпионату Мира по зимним видам парусного спорта «Wissa 2017». Он состоится в Тольятти уже в конце февраля.