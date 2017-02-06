Фитнес-центр «X-Fit Мурманск» приступил к подготовке инструкторов

07 Февраля 2017 года, 10:00

МУРМАНСК/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ - Крупнейший фитнес-центр за Полярным кругом приступил к обучению своих тренеров. Многие из них уже имеют за плечами высокую квалификацию и многолетний стаж работы. Конкурс на прохождение данных курсов был велик – из четырех сотен претендующих допустили только четверть. И их ждут три месяца занятий с девяти утра и до пяти часов вечера без выходных. За 1080 часов занятий из тренеров с определенной направленностью сделают универсалов. По словам представителей «X-Fit», это и есть основная цель тренинга – сделать так, чтобы инструктор мог тренировать своих клиентов во всех направлениях, которые будут в фитнес-клубе премиум класса.

Обучение происходит по нескольким подразделениям: групповые и водные виды спорта, спортивные игры, детский фитнес и тренажерный зал. Помимо инструкторов допподготовку проходят медицинский персонал и помощники тренеров. По окончанию курса по каждому блоку специалистам предстоит сдать четыре экзамена – часть из них по теории, а часть практических заданий. И только лучшие из лучших будут работать в фитнес-центре «X-Fit».

Напомним, что спортивный комплекс располагается по адресу: улица Гвардейская, дом 1А. Четырехэтажное здание представляет собой место, где можно заняться спортом, уделить внимание уходу за собой или просто приятно провести время в компании друзе в фитнес-кафе.