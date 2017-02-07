В Мурманской области пройдет Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»

07 Февраля 2017 года, 14:25

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ – Мурманская область 11 февраля присоединится к XXXV открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Цель соревнований – привлечь как можно больше людей к здоровому образу жизни и к занятиям лыжами.

Гонка в России стартует уже в 35 раз, в Мурманской области – в десятый раз. Всего по стране ожидается 1,5 млн. участников из 74 субъектов. В Мурманской области, предположительно, 8000 человек выйдут на лыжные трассы. Участвуют 16 населенных пунктов, что на два больше, чем в прошлом году: в этот раз к гонке присоединились Кола и Североморск-3.

Подготовка к проведению «Лыжни России» ведется по всем направлениям, в первую очередь, на центральной площадке – в Долине Уюта. В пятницу комиссия по приему и проведению соревнований примет готовую площадку. В этом году для удобства спортсменов и зрителей были дополнительно изготовлены баннеры, которые говорят о нахождении мест организации общественного питания, направлениях движения и т.д.

«Мы готовим площадку, чтобы обеспечить охрану общественного порядка, безопасность дорожного движения и безопасность прохождения спортсменов по лыжным трассам. Сейчас трассы и стадион в Долине Уюта готовы, началась подготовка мест. В том, что наши мероприятия пройдут на высоком организационном и техническом уровне, лично я не сомневаюсь», – отметил директор ГАУМО «Центр спортивной подготовки» Владимир Лебедев.

Он также обратил внимание на то, что работа мандатной комиссии впервые организована там же, где будут проходить соревнования. Таким образом, люди, которые придут на регистрацию, смогут предварительно ознакомиться с местами размещения команд спортсменов, сориентироваться, где проходы в зоны старта, общественные места и другие локации.

Для спортсменов подготовлены три дистанции. 10-километровая трасса для мужчин и женщин состоит из двух кругов, северной и южной пятерки. Лыжники стартуют в 12:05. На дистанцию 5 километров выйдут юноши и девушки 1999 года и младше, женщины 1961 года и старше. Старт также в 12:05. Километровая трасса будет проходить на роллерном круге. На нее могут выйти дети 2007 года и младше, а также семьи с детьми. Здесь забег пройдет без учета времени и награждения.

«В 12:00 стартуют самые юные участники гонки, дети дошкольного возраста на дистанции 200 метров, будет около 10 лыжней. После того, как они финишируют, мы проведем интерактивные игры с родителями и детьми, а также музыкальные конкурсы и веселые старты. Кроме того, в здании АСК будет работать буфет, а на улице будет чай, шашлыки и выпечка», – рассказала специалист областного комитета по физической культуре и спорту Роза Егорова.

Регистрация команд спортивных школ уже осуществляется по предварит заявкам на электронную почту. Индивидуальная регистрация будет проходить в АСК «Долина Уюта» (кабинет № 311) с 8 по 9 февраля с 13:00 до 18:00, 10 февраля с 14:00 до 19:00, 11 числа с 8:30 до 11:00. Для регистрации детей младше 18 лет нужна справка о медицинском допуске.

12 февраля в рамках «Лыжни России» состоится тестирование участников «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «готов к труду и обороне». Старты в 11:00.