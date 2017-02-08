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Главная » Спорт » Пейнтбольная федерация Мурманской области хочет безвозмездно забрать участок земли в Мурмашах
 
 
 
 
08 Февраля 2017 года, 12:20

Пейнтбольная федерация Мурманской области хочет безвозмездно забрать участок земли в Мурмашах


МУРМАШИ/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ — Пейнтбольная команда из Мурмашей пытается добиться от администрации посёлка выделения средств на установку освещения для пейнтбольной площадки. Как рассказали жители Мурмашей в соцсетях, пейнтболом на площадке занимаются в основном дети сотрудников одного из региональных энергопредприятий, участок огорожен забором.

Для установки освещения на площадке команде требуется 1,5 млн рублей. К тому же, ещё 300 тысяч спортсменам необходимо для оформления дренажа. Сообщается, что в администрации посёлка на обращения спортсменам отвечают отказом.

Однако в администрации Мурмашей «Би-порту» сообщили, что в их адрес обращений по поводу выделения средств на благоустройство не поступало.

«Мы получали только прошение о безвозмездной передаче в собственность пейнтбольной площадки, однако сложность состоит в том, что по факту площадки не существует. Нет документов, нет проекта площадки. Есть только земельный участок», - рассказала агентству глава администрации Мурмашей Татьяна Баженова.

Она также отметила, что на самом участке на муниципальные средства был установлен забор и проведены земельные работы. Обращение о передаче участка в пользование поступило в администрацию от президента пейнтбольной федерации Мурманской области.

«Просьб предоставить средства на освещение участка нам не поступало. Сейчас мы рассматриваем возможность передачи данного участка в пользование просителям», - подчеркнули в администрации Мурмашей.

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