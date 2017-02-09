Лыжник из Мурманска погиб на трассе в Сочи

09 Февраля 2017 года, 16:55

СОЧИ/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ – Вчера, 8 февраля, при катании на горнолыжной трассе в Сочи произошло столкновение двух мужчин. В результате 39-летний лыжник из Мурманска скончался на месте.

«Мужчина получил повреждения, не совместимые с жизнью. Проводится доследственная проверка, по ее окончанию будет принято процессуальное решение», – сообщили в Следственном комитете по Краснодарскому краю.

Вторым участником происшествия стал 29-летний сноубордист из Самары, он был доставлен в больницу с множественными повреждениями.

Фото: © РИА Новости/Нина Зотина