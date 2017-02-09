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Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

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Юрий Петров:

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Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

 
 
 
 

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Главная » Спорт » Лыжник из Мурманска погиб на трассе в Сочи
 
 
 
 
09 Февраля 2017 года, 16:55

Лыжник из Мурманска погиб на трассе в Сочи


СОЧИ/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ – Вчера, 8 февраля, при катании на горнолыжной трассе в Сочи произошло столкновение двух мужчин. В результате 39-летний лыжник из Мурманска скончался на месте.

«Мужчина получил повреждения,  не совместимые с жизнью. Проводится доследственная проверка,  по ее окончанию будет принято процессуальное решение», – сообщили в Следственном комитете по Краснодарскому краю.

Вторым участником происшествия стал 29-летний сноубордист из Самары, он был доставлен в больницу с множественными повреждениями.

Фото: © РИА Новости/Нина Зотина

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