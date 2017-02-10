Чемпион Формулы 1 откроет бар в Хельсинки

10 Февраля 2017 года, 19:26

В Хельсинки скоро станет на одну достопримечательность больше. Как сообщает Motorsport со ссылкой на финское издание Seitsemän Päivää, чемпион мира 2007 года Кими Райкконен собирается начать небольшой бизнес - у пилота Ferrari будет собственный караоке-бар. Заведение откроется в районе Катаянокка, где сосредоточена историческая часть города и проходит симпатичная набережная. В этом же районе обычно пришвартована яхта Райкконена.

На данный момент известно, что отделочные работы начнутся в апреле. Точная дата открытия бара и его название пока неизвестны. Скорее всего, увеселительное заведение откроется летом. Пока лишь остается гадать, как будет оформлен бар - увидим ли мы автоспортивную тематику в интерьере или Кими решит никак не ассоциировать бар ни с собой, ни со спортом? Точно знаем, что это будет что-то особенное - как никак заведение от последнего финского чемпиона мира Формулы 1!

Кстати, совпадение или нет, но в январе Кими подписал долгосрочный контракт с компанией Hartwall Ltd, одним из продуктов которой, является слабоалкогольный напиток Hartwall Original Long Drink. Финский гонщик станет лицом этого напитка и будет принимать участие в маркетинговых акциях, которые должны помочь вывести бренд на новые рынки.

«Я принимаю участие только в тех проектах, которым абсолютно доверяю. Hartwall Original Long Drink - это наш национальный финский напиток, которым мы можем гордиться. Так что я очень рад возможности помочь ему стать популярным во всем мире», - сообщил Райкконен.

Кажется мы знаем, какой напиток в баре Кими займет лучшие места на полках...