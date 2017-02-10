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Главная » Спорт » Вилли Вебер: «Американцы делают цирк из каждого спорта»
 
 
 
 
10 Февраля 2017 года, 20:25

Вилли Вебер: «Американцы делают цирк из каждого спорта»


Бывший менеджер братьев Шумахеров, Вилли Вебер, критично настроен к новым владельцам Формулы 1. Вебер сомневается, что Liberty Media удастся повысить зрелищность и популярность чемпионата.

«Американцы всегда делают цирк из любого спорта. Теперь же они взялись за Формулу 1. Они хотят сделать из гонок грандиозное шоу с приглашенными звездами и большим вовлечением зрителей. Но я уверен, что американские болельщики не станут драться из-за билетов на Формулу 1 - они просто выберут что-нибудь другое. А сама Ф1 утратит свое чувство премиальности.

Новые владельцы не чувствуют истинный дух гонок - они просто хотят делать на этом деньги», - цитирует Вебера F1i.com.

Кроме того, Вебер высказался о Себастьяне Феттеле, в котором видели «нового Михаэля».

«Себастьян до сих пор не добился больших успехов в Ferrari. Три победы за два сезона - это явно не то, на что он рассчитывал. Мне кажется, Феттель теряет мотивацию. Если в этом году не станет лучше, то ему лучше уйти».

В противовес Веберу высказался Джереми Кларксон. Известный шоумен наоборот считает, что Liberty Media выведет Формулу 1 на более качественный уровень.

«Богатым старикам, что управляли Формулой 1, нужно было показать, что гонки существуют для болельщиков. Есть только единственная вещь, которая действительно заставляет фанатов следить за автоспортом и, следовательно, привлекает спонсорские деньги - это азарт. Американцы понимают это как никто лучше.

Так что я молюсь, что Liberty Media сможет вернуть этот азарт. Возможно, уход Берни будет во благо, и теперь Формула 1 превратится в настоящее шоу, а не инструмент для обогащения и без того обеспеченных людей», - цитирует Кларксона Motorsport.ru.

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