Известный марафонец Дон Макнелли скончался на 97-м году жизни

11 Февраля 2017 года, 13:04

США/11 февраля - Американец Дон Макнелли, принявший участие в 745 марафонах, скончался на 97-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудников одного из похоронных домов в городе Фэйрпорт штата Нью-Йорк.

Впервые участие в забеге Макнелли принял в 1969 году — в Бостонском марафоне. В дальнейшем он принимал участие в подобных мероприятиях на территории всех 50 штатов США, во всех провинциях Канады и даже в Антарктиде.

Также он участвовал в забеге через всю территорию Панамы, в эстафете по всей территории США и в забеге на верхний, 103-й этаж нью-йоркского небоскреба Empire State Building. В 2006 году в возрасте 86 лет он полностью пробежал 744-ю марафонскую дистанцию. В ноябре 2010 года, в возрасте 90 лет, он вышел на старт своего 745-го марафона, однако вынужден был сойти с дистанции.