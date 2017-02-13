Овал глазами пилота IndyCar

13 Февраля 2017 года, 20:30

IndyCar - самая престижная гоночная серия с открытыми колесами в Северной Америке. «Индикар» - это, по сути, моносерийный чемпионат - все команды используют шасси от компании Dallara, а силовые установки поставляет Honda. Но с 2012 года в чемпионате появился еще один поставщик моторов - Chevrolet. Также в «Индикаре» выступает наш соотечественник Михаил Алёшин.

Гонки проходят как на классических трассах с прямыми и поворотами, так и на овалах. Официальный сайт IndyCar выложил любопытное видео, на котором пилот команды Rahal Letterman Lanigan Racing Грэм Рейхол во время тестов в Финиксе выехал на овал с камерой, закрепленной на визоре. Слева внизу показываются перегрузки, которые испытывает пилот.

После просмотра не покидает чувство, что гоняться на овалах все-таки не так интересно и зрелищно, как на классических трассах...

Видео заезда «от первого лица»: