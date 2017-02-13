Гран При России 2017 оплатят частные инвесторы

13 Февраля 2017 года, 22:00

Российский этап Формулы 1 в Сочи, который в этом году пройдет 27-30 апреля, впервые будет оплачен частными инвесторами, сообщил глава оргкомитета Гран При России Дмитрий Козак. Проведение предыдущих трех сочинских гонок обеспечивалось за счет государственных денег, то есть бюджета РФ.

«Пул - порядка десяти инвесторов. Это «Лукойл», ВТБ, «Русал» и многие другие компании. На данный момент взнос (на проведение гонки) уже практически заплачен», - цитирует Козака RNS.

В декабре 2016 года Козак сообщил, что в 2017-м российский этап Формулы 1 оплатят частные инвесторы, но тогда вице-премьер не назвал какие именно компании войдут в пул.

«В отличие от предыдущих гонок лицензионный взнос за проведение гонок в этом году заплатят исключительно спонсоры, частные лица», - заявил Козак.

Как сообщает Motorsport.com, взнос на проведение первой гонки в Сочи в 2014 году составил около 60 миллионов долларов, с последующим ежегодным увеличением на 10 процентов. Если сравнивать по этому параметру с другими этапами чемпионата, то Гран При России является одним из самых затратных в Формуле 1.