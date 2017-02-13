Студенты Мурманского индустриального колледжа заняли призовые места на «Лыжне России»

13 Февраля 2017 года, 14:56

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ – По всей Мурманской области стартовала Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». В 2017 году она дважды юбилейная: в 35-й раз проводится в России и в десятый раз – в Мурманской области.

«Лыжня России» по праву считается одним из самых масштабных зимних соревнований в мире. В 2017 году в лыжной гонке принимают участие более 1,5 млн. человек из 74 субъектов Российской Федерации.

Студенты Мурманского индустриального колледжа активно участвовали в гонке. В результате Татьяна Агламазова Татьяна (из группы 11) заняла второе место, а Алексей Пантюхин из группы 103 – третье место.