Кольская АЭС принимает спартакиаду «Спорт АЭС–2017»

14 Февраля 2017 года, 11:40

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ – В Полярных Зорях с 13 по 17 февраля будет проходить массовый спортивный праздник «Спорт АЭС–2017».

Участие в IX зимней Спартакиаде работников АО «Концерн Росэнергоатом» примут более 200 спортсменов с Балаковской, Белоярской, Калининской, Кольской, Курской, Ленинградской, Нововоронежской, Смоленской атомных станций и центрального аппарата концерна «Росэнергоатом».

В программе спартакиады пять спортивных дисциплин: лыжные гонки, горные лыжи, сноуборд, полиатлон и шахматы.

Откроют соревнования 14 февраля лыжные гонки: мужчины – 5 км, женщины – 3 км, стиль классический. На горнолыжном комплексе «Салма» стартуют соревнования по слалому. Как ожидается, основная борьба за награды развернется между спортсменами трех атомных станций: Кольской, Калининской и Белоярской.

Одновременно с этим в городском Дворце культуры начнется шахматный турнир, а в спортивном зале учебно-тренировочного пункта №2 Кольской АЭС пройдут состязания по полиатлону – стрельбе и силовой гимнастике.

Вечером 14 февраля на центральной площади Полярных Зорей, при большом скоплении болельщиков состоится торжественный парад команд участниц спартакиады «Спорт АЭС–2017».

15 февраля вновь пройдут соревнования на лыжном стадионе. На этот раз мужчинам предстоит преодолеть дистанцию 10 км, женщинам – 5 км, стиль гонки – свободный. На горнолыжные склоны выйдут сноубордисты. Как правило, команды сноубордистов формируются из молодых атомщиков.

16 февраля на лыжные трассы выйдут полиатлонисты. А на горнолыжном комплексе Кольской АЭС «Салма» 16 и 17 февраля пройдет самый зрелищный этап «СпортАЭС-2017» – параллельный слалом–гигант у горнолыжников и сноубордистов.

В заключительный день соревнований, 17 февраля, на лыжном стадионе пройдут спринт-эстафеты. И в 18:00 в большом зале городского Дворца культуры состоится Торжественное закрытие IX зимней Спартакиады работников концерна Росэнергоатом» «Спорт АЭС–2017».