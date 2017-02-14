В Мурманске состоялись первые спортивные состязания Праздника Севера учащихся

15 Февраля 2017 года, 09:31

МУРМАНСК/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ – На лыжных трассах Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва в районе Окуневого озера состоялись первые спортивные состязания 57-го Праздника Севера учащихся.

Соревнования по лыжным гонкам и снегоступингу по программе «Специальная Олимпиада России» среди учеников с ограниченными возможностями здоровья были организованы при участии спортивной школы и Мурманского регионального отделения «Специальная Олимпиада России».

В состязаниях принял участие 121 учащийся из коррекционных общеобразовательных школ-интернатов и учреждений дополнительного образования: мурманской детско-юношеской спортивно-адаптивной школы №15, Апатитской средней общеобразовательной школы №7, Североморской школы полного дня, Кильдинской, Кандалакшской, Оленегорской коррекционных школ-интернатов и Мончегорской коррекционной школы.

Юноши и девушки от 12 лет до 21 года участвовали в смешанных эстафетах 4 х 500 м, лыжных гонках на дистанциях 50 м, 100 м, 500 м, 1 и 3 км и в снегоступинге на дистанциях 25 м, 50 м, 100 м, 200 м и 400 м.

В смешанных эстафетах 4 х 500 м среди участников 12-15 лет победу одержала команда Кандалакшской коррекционной школы-интерната, среди участников в возрасте от 16 лет до 21 года первое место заняла команда Мурманской детско-юношеской спортивно-адаптивной школы №15.

В командном первенстве победила команда Североморской школы полного дня, на втором месте – команда Кандалакшской коррекционной школы-интерната, на третьем – детско-юношеская спортивно-адаптивная школа №15 города Мурманска.

Победители и призеры соревнований по лыжным гонкам награждены кубками, медалями и грамотами Министерства образования и науки Мурманской области, а участники, занявшие призовые места в снегоступинге, получили медали Мурманского регионального отделения «Специальной Олимпиады России».

16 лучших спортсменов из Мурманска, Оленегорска, Мончегорска, Кандалакши, Апатитов и ЗАТО Североморск будут представлять Мурманскую область в Йошкар-Оле на соревнованиях по лыжным гонкам и снегоступингу Всероссийской зимней Спартакиады Специальной Олимпиады России.