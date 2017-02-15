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Главная » Спорт » Команда пограничников Карелии стала абсолютным лидером Зимних Чемпионатов органов ФСБ России СЗФО
 
 
 
 
15 Февраля 2017 года, 19:36

Команда пограничников Карелии стала абсолютным лидером Зимних Чемпионатов органов ФСБ России СЗФО


ПЕТРОЗАВОДСК/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ – С 6 по 12 февраля в Петрозаводске прошли Чемпионаты органов ФСБ России СЗФО по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, лыжным гонкам и плаванию.

«Соревнования посвящены столетию образования органов безопасности. В них приняли участие 180 спортсменов в составе 14 команд. Карелию представляли две команды – Пограничное управление ФСБ России по республике Карелия и Управление ФСБ России по республике Карелия», – сообщили в пресс-службе Пограничного управления по Карелии.

Чемпионат по лыжным гонкам проходил на базе Республиканского спортивного центра имени олимпийского чемпиона Ф. Терентьева. Лидером соревнований стала команда Пограничного управления по Карелии. Хозяева лыжни показали самые высокие результаты и в личном первенстве, и в спринте, и в эстафете. В итоге карельские пограничники завоевали титул победителя Чемпионата по лыжным гонкам. Второе место – у команды Пограничного управления по Западному Арктическому району (Мурманская область), на третьем – спортсмены Управления ФСБ по Карелии.

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Чемпионат по стрельбе из боевого ручного стрелкового выиграли сотрудники Управления ФСБ по Карелии, серебро – у карельских пограничников, бронзу завоевали спортсмены Пограничного управления по Псковской области.

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Чемпионат по плаванию проходил в бассейне спортивной школы олимпийского резерва Петрозаводска. Пловцы сборной Пограничного управления по Карелии лидировали в личном первенстве в заплывах кролем и брассом на дистанциях 50 и 100 метров. Заключительный этап соревнований принес команде пограничников Карелии золотую награду в эстафете и абсолютную победу в Чемпионате по плаванию. На втором месте – пловцы Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на третьем – Пограничное управление по Калиниградской области.

По итогам прошедших соревнований будет сформирована сборная команда Северо-Западного федерального округа для участия в Чемпионатах органов ФСБ России.

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