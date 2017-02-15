Стартовал традиционный Кубок Мурманской области по юкигассен

16 Февраля 2017 года, 08:35

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 февраля/ БИ-ПОРТ - В Мурманске состоялся первый этап IV Кубка Мурманской области по юкигассен. Снежные бои развернулись в столице Заполярья на два дня — в первый день участниками турнира стали представители крупных организаций и предприятий города, среди которых «Атомфлот», Мурманский морской торговый порт, «Сбербанк» и «Евророс», а также команда военнослужащих и сборная команда работающей молодежи. Во второй игровой день на поле сошлись более опытные команды, неоднократные победители и призеры городского и регионального турниров, чемпионатов Финляндии и Норвегии: «Уно», «Скала», «Звезда Пушкина», «Арктика» и «Смурфики». Большинство команд играют в юкигассен более пяти лет, а участники команды «Уно» – уже на протяжении 11 лет.

Первое место среди новичков заняла команда «Сбербанка», вторыми стали «Рыбаки», на третьем месте — команда «Старая гвардия». Среди команд опытных игроков лучшей оказалась команда «Уно», второе место у игроков «Арктики», третье завоевала команда «Скала». Абсолютным победителем по итогам двух дней стала команда «Уно».

Кубок Мурманской области по юкигассен проводится уже четвертый год подряд и объединяет любительские команды со всего региона. В самой столице Заполярья снежные бои в рамках Кубка состоялись впервые. В этом году организаторами запланировано четыре этапа. Следующий юки-турнир регионального первенства состоится в Мончегорске 4 марта. Его участниками станут команды Кольской горно-металлургической компании, жителей Мончегорска, Заполярного и Никеля. Третий этап областных игр запланирован в Кандалакше на 11 марта. Завершится областной юки-чемпионат яркой двухдневной битвой в Кировске.

Напомним, в прошлом году в областных играх Кубка приняло участие 28 команд из Мончегорска, Никеля, Заполярного, Кандалакши, Ковдора, Мурманска, Апатитов, Кировска и города Полярные Зори – всего порядка 300 человек. В этом году организаторы планируют вовлечь в снежные баталии до полутысячи участников.