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Главная » Спорт » Джанкарло Минарди: «Формуле 1 не нужны гибридные моторы»
 
 
 
 
16 Февраля 2017 года, 20:00

Джанкарло Минарди: «Формуле 1 не нужны гибридные моторы»


Бывший владелец команды Ф1 Джанкарло Минарди высказался на тему нового технического регламента и банкротства коллектива-аутсайдера Manor. Команда «Минарди» вышла на старт 340 Гран При в период с 1985 по 2005 год, после чего была выкуплена компанией Red Bull и переименована в Toro Rosso.

«Когда чемпионат из-за финансовых проблем покидает очередная команда, это говорит о сбое всей системы. Я надеюсь, что до 2020 года, когда перестанут действовать нынешние правила, больше никто не покинет чемпионат. Сейчас я беспокоюсь за Sauber, они могут стать следующими.

В последние годы Формула 1 встала на технологический путь. Чемпионат хотят сделать максимально технологичным. Мне это нравится, но не нравится сам способ, которым этого пытаются достичь. Появилась сложная гибридная силовая установка, и это привело к серьезному увеличению затрат. Мне кажется, такие моторы должны использоваться в гонках на выносливость, там бы они идеально подошли, а здесь они не нужны. Гонка в Формуле 1 - это спринт, в котором пилоты должны вести борьбу колесо в колесо, не экономя ни резину, ни топливо.

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Недавно инженеры сообщили, что по данным из симуляторов, в Мельбурне новые болиды станут на 4-5 секунд быстрее, чем в прошлом. И какой в этом смысл? Это абсолютно никак не повысит зрелищность спорта, потому что болельщики на трибунах или перед телевизором просто ничего не заметят.

Что можно было бы сделать для повышения зрелищности? Я бы хотел, чтобы в Ф1 возросло количество коллективных тестов - мы должны вернуться на трассы, а не тратить деньги на симуляторы. Это помогло бы вернуть болельщиков, ушедших из-за потери интереса. Помимо этого, мне кажется правильным сократить количество сотрудников в командах.

Нам нужно запретить использовать удаленные бригады инженеров, работающих на базах команд одновременно с теми сотрудниками, что работают на трассах. Очень важно позволить командам развивать моторы и болидов без каких-либо ограничений - вот где появились бы настоящие инновации.

Во время пит-стопов я бы сократил число механиков до восьми для повышения интереса телеаудитории. Думаю, это было бы здорово с точки зрения гоночной стратегии и для сокращения расходов», - цитирует Минарди Autosport.

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