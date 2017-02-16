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Главная » Спорт » В Мурманске стартовал юношеский международный турнир по хоккею с мячом
 
 
 
 
16 Февраля 2017 года, 14:20

В Мурманске стартовал юношеский международный турнир по хоккею с мячом


МУРМАНСК/ 16 февраля/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Мурманске стартовал юношеский международный турнир по хоккею с мячом памяти заслуженного мастера спорта Константина Залетаева.

Матчи должны были начаться вчера, но шведская делегация задержались в дороге из-за снегопада. Помимо двух команд из Швеции, в Мурманск прибыли две из Мончегорска. Хозяева турнира выставили четыре команды — две из ДЮСШ №10 и две из СДЮСШОР №4.

Турнир проводится в память о воспитаннике мурманской школы хоккея с мячом Константине Залетаеве. Суть таких соревнований – развитие детского хоккея с мячом, укрепление межгосударственных взаимоотношений и знакомство детей с историей мурманского спорта, сохранение памяти и спортивных традиций.

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«Мы достаточно серьезно продвинулись в намерениях, приглашаем уже наших друзей из соседних стран. Наши спортсмены – дети 10-11 лет, этот как раз тот возраст, когда начинают проявляться те или иные качества, когда ты понимаешь, что человек может стать большим спортсменом», - рассказал президент федерации хоккея с мячом Мурманска Игорь Морарь.

Морарь также добавил, что в рамках турнира будет проведена целая программа для ознакомления гостей Мурманска с городом и его достопримечательностями. В частности, они посетят гимназию №1, попробуют школьный обед мурманских школьников, а также побывают на атомном ледоколе «Ленин».

«Этот турнир имеет мощный воспитательный фактор. Благодаря соревнованиям, посвященным памяти спортсменов, дети ощущают, что являются носителями спортивных традиций города. Еще одна составляющая – знакомство со сверстниками из других стран. Ребята должны знать, в чем мы едины, а в чем разные, понимать эту разницу и толерантно к ней относиться», - отметила председатель городского комитета по физической культуре Ирина Андреева.

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