В Мурманске состоялась церемония открытия юношеского международного турнира по хоккею с мячом памяти Константина Залетаева

16 Февраля 2017 года, 16:50

МУРМАНСК/ 16 февраля/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Мурманске на стадионе «Строитель» состоялась торжественная церемония открытия юношеского международного турнира по хоккею с мячом памяти заслуженного мастера спорта Константина Залетаева.

На лед вышли две команды из шведского города Умео, две из Мончегорска и четыре из Мурманска – спортсмены ДЮСШ №6 и СДЮСШОР №4. Во время церемонии капитаны шведской и мурманской команды под гимны вынесли флаги своих стран.

«Сегодня у нас здесь восемь команд – молодые, начинающие, очень стремящиеся к победе. У меня к вам огромная просьба: в этот очередной международный турнир памяти нашего легендарного хоккеиста поддержать всех участников, а они будут стараться для вас», - обратился к собравшимся президент Федерации хоккея с мячом Мурманска Игорь Морарь.

Сразу после церемонии открытия начался первый матч. Остальные игры также пройдут на стадионе «Строитель». Турнир продлится два дня, уже в пятницу станет известно имя победителя. Матчи будут проходить на стадионе «Строитель». Прийти могут все желающие.

Смотрите церемонию открытия первого матча турнира в нашем фоторепортаже.