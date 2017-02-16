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Сегодня коллеги и поклонники Маргариты Конториной проводили ее в последний путь
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
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О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

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Олег Бардов:

Чем же уникален спорткомплекс, кроме масштабных размеров? Когда «X-Fit» распахнет свои двери? Какова цена клубных карт и когда они появятся в продаже? На эти и другие вопросы ответил руководитель клуба Олег Бардов

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Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

Юрий Петров
Юрий Петров:

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Главная » Спорт » В Апатитах состоится второй тур Чемпионата и Первенства Мурманской области по лыжным гонкам «Полярный кубок»
 
 
 
 
17 Февраля 2017 года, 11:55

В Апатитах состоится второй тур Чемпионата и Первенства Мурманской области по лыжным гонкам «Полярный кубок»


АПАТИТЫ/ 17 февраля/ БИ-ПОРТ – В Апатитах 24 – 26 февраля состоится второй тур Чемпионата и Первенства Мурманской области по лыжным гонкам «Полярный кубок» и региональный семинар судей по спорту.

Откроет программу мероприятий 24 февраля семинар спортивных судей, на котором слушателям расскажут об особенностях работы бригады судей на финише, изменениях в правилах соревнований по лыжным гонкам, организации работы службы контроля на дистанции и организации работы на лыжном стадионе, а затем проведут тестирование..

В программе первого дня соревнований, 25 февраля, индивидуальные гонки свободным стилем на 3 километра (девушки, юниорки, женщины), на 5 километров (юноши), на 7.5 километров (юниоры, мужчины).

Во второй день, 26 февраля, спортсмены будут соревноваться на дистанциях 15 километров (девушки), 20 километров (женщины, юниорки, юноши) и 30 километров (мужчины и юниоры) классическим стилем.

Все соревнования будут проходить на лыжном стадионе ФСК «Атлет». Они – своеобразная репетиция перед «большими» лыжными гонками, серией Всероссийских соревнований, которые пройдут здесь в апреле по ставшей уже традиционной программе: 4 апреля - Всероссийская (FIS) лыжная гонка памяти В. Беляева, 6 апреля - Первенство России среди юниорок (30 километров) и 8 апреля - Чемпионат России среди женщин (50 километров).

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