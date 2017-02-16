В Апатитах состоится второй тур Чемпионата и Первенства Мурманской области по лыжным гонкам «Полярный кубок»

17 Февраля 2017 года, 11:55

АПАТИТЫ/ 17 февраля/ БИ-ПОРТ – В Апатитах 24 – 26 февраля состоится второй тур Чемпионата и Первенства Мурманской области по лыжным гонкам «Полярный кубок» и региональный семинар судей по спорту.

Откроет программу мероприятий 24 февраля семинар спортивных судей, на котором слушателям расскажут об особенностях работы бригады судей на финише, изменениях в правилах соревнований по лыжным гонкам, организации работы службы контроля на дистанции и организации работы на лыжном стадионе, а затем проведут тестирование..

В программе первого дня соревнований, 25 февраля, индивидуальные гонки свободным стилем на 3 километра (девушки, юниорки, женщины), на 5 километров (юноши), на 7.5 километров (юниоры, мужчины).

Во второй день, 26 февраля, спортсмены будут соревноваться на дистанциях 15 километров (девушки), 20 километров (женщины, юниорки, юноши) и 30 километров (мужчины и юниоры) классическим стилем.

Все соревнования будут проходить на лыжном стадионе ФСК «Атлет». Они – своеобразная репетиция перед «большими» лыжными гонками, серией Всероссийских соревнований, которые пройдут здесь в апреле по ставшей уже традиционной программе: 4 апреля - Всероссийская (FIS) лыжная гонка памяти В. Беляева, 6 апреля - Первенство России среди юниорок (30 километров) и 8 апреля - Чемпионат России среди женщин (50 километров).