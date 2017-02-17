Команда Формулы 1 Williams первой показала новую машину

18 Февраля 2017 года, 21:58

Подготовка к новому сезону королевских гонок набирает обороты - уже на следующей неделе команды начнут проводить презентации новых болидов, а 27 февраля стартуют тесты на трассе в Барселоне.

Команда Williams первая показала свою новую машину, но не в живую, а в виде компьютерной модели на канале в YouTube. Живая презентация болида, получившего индекс FW40 в честь 40-летия коллектива, пройдет 25 февраля.

На видео можно разглядеть характерные детали для болидов, построенных по новому техническому регламенту. Средни них более широкие переднее и заднее антикрыло, шины, измененный кожух силовой установки и вернувшийся «акулий плавник», который команды активно применяли в 2010 году.

Скорее всего, к началу тестов в FW40 мы увидим немало изменений, так как на виртуальной модели есть несколько элементов от прошлогоднего FW38.

Первую настоящую презентацию болида для 2017 года проведет команда Sauber 20 февраля.

Видео c Williams FW40: