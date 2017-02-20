Соревнования Детской горнолыжной школы «Медвежонок Вова» по горным лыжам

21 Февраля 2017 года, 11:25

МУРМАНСК/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ - Седьмую зиму работает детская школа по обучению катанию на горных лыжах детей на территории Парка отдыха «Огни Мурманска»«. В горнолыжной школе дети играючи, падая и кувыркаясь, учатся правильно спускаться с маленького склона. Готовятся к покорению более крутых спусков.

26 февраля на большом учебном склоне Горнолыжного комплекса «Огни Мурманска» состоятся ежемесячные соревнования горнолыжной школы «Медвежонок Вова» по горным лыжам среди детей 3-11 лет — «Солнечная лыжня», в которых могут принять все желающие.

10:30-11:00 — Регистрация участников и выдача номеров с 10.30.

11:00-11:30 — Разминка, приветствие участников соревнований

11:30-12:30 — Соревнования среди юных учеников

12:30-13:30 — Соревнования среди старших учеников

14:00-14:30 — Награждение победителей и участников соревнований

Далее- Проводы зимы: участие в народном гулянии с церемонией сожжения чучела Масленицы.

Регистрация участников (ФИО, год рождения, номер телефона) проводится on-line в группе Детской горнолыжной школы «Медвежонок Вова».

Основная цель проведения таких соревнований - популяризация спорта, повышение мастерства и соревновательного опыта участников, оздоровление и отдых в кругу семьи.

Приглашаем поддержать участников соревнований, окунуться в атмосферу спорта и активного отдыха на свежем воздухе. Отдел по работе с клиентами: 8(8152)554-009.

Телефоны для справок +7 (921) 157-15-03 и 8 (8152) 554-009 в отделе по работе с клиентами компании «Огни Мурманска».

Бесплатный автобус до Огней Мурманска от ост. Кооперативная и Автопарк каждый час.

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