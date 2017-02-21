Традиционные зимние игры юкигассен в Мурманске пройдут 24 февраля

22 Февраля 2017 года, 12:50

МУРМАНСК/ 22 февраля/ БИ-ПОРТ — 24 февраля на стадионе школы №50 на ул. Орликовой, 35 пройдут традиционные молодежные зимние игры юкигассен. Соревнования начнутся в 11:30, сообщают в администрации Мурманска.

Участие в снежных боях примет 16 коллективов. Команда считается победившей в бою, если она захватит флаг противника или будет иметь численное преимущество над командой-противником.

Победителей и призеров наградят дипломами и кубками, а лучшие игроки войдут в состав сборной Мурманска, которая отправится в Норвегию для участия в международных соревнованиях.