«Динамо» определит лучших среди команд правоохранительных органов в хоккее с шайбой

МУРМАНСК/ 23 февраля/ БИ-ПОРТ - 24 февраля 2017 года продолжатся соревнования на традиционный открытый Кубок Мурманского регионального отделения ОГО ВФСО «Динамо» по хоккею с шайбой. Матчи, посвященные Дню защитника Отечества, проходят среди команд любительской лиги. В соревнованиях принимают участие сборные команды: УМВД «Динамо», ДПС, «Евророс», «Легион» (ГУ МЧС по Мурманской области и ПУ ФСБ по западному арктическому району).
Состязание пройдет на хоккейной площадке «по адресу: г.Мурманск, ул. Восточно-объездная дорога-204.