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Главная » Спорт » Группа ВТБ - новый титульный спонсор Гран При России
 
 
 
 
23 Февраля 2017 года, 20:17

Группа ВТБ - новый титульный спонсор Гран При России


Гонка Формула 1 в Сочи получила нового титульного спонсора - им стала финансовая группа ВТБ. Об оценке масштаба влияния ВТБ на российскую гонку говорит тот факт, что теперь полное название спортивного мероприятия звучит как ВТБ Гран При России.

Василий Титов, первый заместитель президента и председатель правления ВТБ: «Право быть титульным спонсором столь масштабного международного проекта открывает новые перспективы как для Группы ВТБ, так и для российского этапа чемпионата мира Формулы 1. Уверен, что наше сотрудничество станет примером эффективного спонсорства в сфере автоспорта для множества компаний. Ждем всех в Сочи 28-30 апреля на 2017 FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ».

Елена Зарицкая, генеральный директор НАО «Центр «Омега», промоутера FORMULA 1 ГРАН-ПРИ РОССИИ: «Мы рады, что Гран-при России Формулы 1 получил поддержку ВТБ, ведущей финансовой группы нашей страны. Как компания-собственник Сочи Автодрома мы хотели бы поприветствовать ВТБ в качестве титульного партнера».

Сергей Воробьев, глава проекта, промоутер FORMULA 1 ГРАН-ПРИ РОССИИ: «FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ – не только потрясающее мероприятие для посещения с целью получения эмоций от спортивной высокотехнологичной борьбы и широкого спектра развлечений, но и деловая площадка высочайшего уровня. Благодарим Берни Экклстоуна за необходимые решения для развития этих партнерских отношений и рассчитываем на продолжение продуктивной совместной работы с новым руководством Формулы 1».

Исполнительный директор Формулы 1 Чейз Кэри: «Мы рады приветствовать в числе партнеров Формулы 1 ВТБ, который стал титульным партнером FORMULA 1 ГРАН-ПРИ РОССИИ. Поддержка российского этапа со стороны ВТБ еще больше будет способствовать дальнейшему успеху мероприятия. Мы надеемся, что этот опыт сотрудничества станет первым шагом на пути к длительному и успешному партнерству».

Напомним, что российский этап Формулы 1 2017 года пройдет с 28 по 30 апреля. Сочи принимает королевские гонки с 2014 года. Предыдущие три этапа выиграла одна команда - Mercedes AMG.

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