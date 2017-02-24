Российская команда завоевала 11 медалей в Сочи в первый день соревнований

25 Февраля 2017 года, 11:53

РОССИЯ/25 февраля/БИ-ПОРТ - В первый день III зимних Всемирных военных игр в Сочи российская команда завоевала 11 медалей. Всего было разыграно 14 комплектов в четырех видах спорта. «Спортсмены сборной Вооруженных сил России завоевали 11 медалей — шесть золотых, две серебряных, три бронзовых и вышли в лидеры командного зачета соревнований»,— сообщает пресс-центре Игр.

Ранее из Москвы в Сочи был привезен огонь III зимних Всемирных военных игр, которые проходят там с 23 по 27 февраля. В Москве состоялась презентация официальной формы российской сборной, наград и медалей, а также официальных символов соревнований, талисманом Игр стал леопард. Право представить талисман игр получил посол предстоящих соревнований Михаил Галустян.

Напомним, Мурманская область вместе с четырьмя другими военными округами была выбрана местом старта эстафеты огня Третьих зимних Всемирных военных игр. В Сочи с 23 по 28 февраля будет разыграно 44 комплекта наград в личных и командных соревнованиях. В программе семь дисциплин: биатлон, лыжные гонки, горнолыжный спорт, альпинизм, шорт-трек, скалолазание и ориентирование на лыжах.