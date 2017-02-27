В матче чемпионата России по хоккею с мячом все голы были забиты игроками в свои же ворота

27 Февраля 2017 года, 10:50

АРХАНГЕЛЬСК/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ – Вчера в чемпионате России по хоккею с мячом состоялся матч «Водник» (Архангельск) – «Байкал-Энергия» (Иркутск). Встреча закончилась со счетом 9:11, но все 20 голов команды забили в свои ворота, пишет «Спорт-Экспресс».

Все 11 мячей «Водника» в свои ворота забил Олег Пивоваров. Причиной этого стало нежелание хоккеистов побеждать: команды, по предварительной информации, выбирали себе более удобного соперника в плей-офф.

Издание Sports.ru назвало этот матч «позором года в русском спорте».