Министр спорта Павел Колобков назвал матч с 20 автоголами ударом по развитию хоккея с мячом в России

27 Февраля 2017 года, 13:13

РОССИЯ/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ – Министр спорта Павел Колобков назвал матч чемпионата России по хоккею с мячом между архангельским «Водником» и иркутским «Байкалом-Энергией» ударом по развитию этого вида спорта. Об этом пишет ТАСС.

Напомним, скандальный матч завершился победой «Байкала-Энергии» со счётом 11:9, но все 20 мячей хоккеисты забили в свои ворота во втором тайме встречи.

«Конечно, это удар по развитию бенди в России. Очень неприятная история, но, надеюсь, что и руководство клубов, и руководство регионов, и федерация дадут соответствующую оценку тому, что вчера происходило на площадке», — говорит министр.

Он также рассказал, что сегодня состоится заседание Контрольно-дисциплинарного комитета федерации, где будут разбирать этот случай. В рамках регламента в отношении двух команд будут рассмотрены санкции.

«Безусловно, игроки на какой-то момент забыли, что играют для зрителей, которые пришли на трибуны, для своих болельщиков. По моему мнению, все, кто участвовал в этом цирке, должны понести заслуженное наказание, чтобы впредь такого не повторилось», — отметил Колобков.

Вице-президент федерации, главный тренер сборной России по хоккею с мячом Сергей Мяус заявил, что КДК ФХМР может вынести любые санкции. В соответствии с регламентом чемпионата России по хоккею с мячом, если будет доказано, что в матче не было спортивной борьбы, то клубам грозят штрафы в размере до 1 млн рублей с каждого.

Фото: Sport.ru