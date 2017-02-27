Команда «УМВД-«Динамо» победила в турнире по хоккею с шайбой

27 Февраля 2017 года, 17:37

МУРМАНСК/ 27 февраля - В минувшие выходные в Мурманске завершился традиционный открытый кубок МРО ОГО ВФСО «Динамо» по хоккею с шайбой среди любительских команд, посвященный Дню защитника Отечества.

Преодолев отборочные игры, за бронзовые медали сражались сборные команды торговой сети «Евророс» и дорожно-патрульной службы УМВД России по Мурманской области. По итогам борьбы в трех периодах победу на ледовой площадке одержали представители холдинга.

За главный трофей открытого кубка встречались сборные команды «УМВД-«Динамо» и «Легион» (ГУ МЧС по Мурманской области и ПУ ФСБ по западному арктическому району).

Перед началом матча право первого вбрасывания шайбы было передано почетному гостю турнира - начальнику УМВД России по Мурманской области, генерал-майору полиции Игорю Баталову. В своем напутственном слове генерал-майор полиции поблагодарил сотрудников силовых структур и правоохранительных органов региона за активное участие в физкультурной жизни общества «Динамо». Он пожелал всем профессиональных и спортивных успехов, а также поздравил с Днем защитника Отечества.

По итогам напряженной борьбы со счётом «7:1» победу одержала сборная команда «УМВД-«Динамо». В награждении приняли участие начальник УМВД России по Мурманской области генерал-майор полиции Игорь Баталов и начальник ПУ ФСБ России по западному арктическому району генерал-лейтенант Игорь Константинов. В торжественной обстановке все участники турнира были награждены призами.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МРО ОГО ВФСО «Динамо»)