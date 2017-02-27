27 Февраля 2017 года, 13:51

МУРМАНСК/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске состоялся традиционный турнир по снежным боям по правилам – Юкигассен 2017. В соревнованиях приняли участие 29 команд, разделенных на две возрастные категории.

«Приятно, что в праздничные дни молодежь не сидит дома, а активно проводит время на свежем воздухе, – отметил заместитель председателя Совета депутатов Мурманска Михаил Белошеев. – Юкигассен чрезвычайно популярен в Мурманске, и с каждым годом привлекает все больше и больше команд».

Победителями в категории «работающая молодежь» стала команда «Скала», среди учащихся первое место завоевали спортсмены «Арктики».

Сборная Мурманска, сформированная по итогам турнира, отправится в начале марта в Норвегию, на Чемпионат Северных Стран по юкигассен. В прошлом году мурманчане уверенно одержали победу на мировом первенстве.

АГМ