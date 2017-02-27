Скандальный хоккейный матч переиграют 3 марта

27 Февраля 2017 года, 17:00

РОССИЯ/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ – Сегодня состоялось предварительное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации хоккея с мячом России, на котором были рассмотрены материалы дела по матчу «Водник» (Архангельск) — «Байкал-Энергия» (Иркутск), передает пресс-служба Федерации.

Напомним, скандальный матч завершился победой «Байкала-Энергии» со счётом 11:9, но все 20 мячей хоккеисты забили в свои ворота во втором тайме встречи. Министр спорта Павел Колобков назвал эту игру ударом по развитию хоккея с мячом в России.

По итогам заседания принято решение об аннулировании результата игры. Матч, проведение которого на правах хозяина игры должен обеспечить ХК «Водник», будет переигран на нейтральном поле. Переигровка состоится в Обухово в пятницу, 3 марта, в 13:00.

Завтра, 28 февраля, в офисе ФХМР состоится расширенное заседание КДК ФХМР с участием представителей клубов «Водник» и «Байкал-Энергия». Начало заседания — в 11:00.

Фото: Роман Абрамовский, vodnik.info