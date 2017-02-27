В Кировске прошел пожарно-спортивный фестиваль

27 Февраля 2017 года, 19:15

КИРОВСК/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ – В минувшие выходные состоялся четвертый открытый пожарно-спортивный фестиваль по горнолыжному спорту и сноуборду среди подразделений Государственной противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований Мурманской области, посвященный памяти начальника 33 пожарной части А. Е. Грачева.

Мероприятие состоялось на горнолыжном склоне Учебно-спортивного комплекса в микрорайоне Кукисвумчорр. Пожарно-спортивный фестиваль проводился в командном и личном зачете (без учета возрастных групп) среди мужчин и женщин - работников и сотрудников подразделений ГПС и АСФ региона, а также их детей.

Всего в фестивале приняли участие 15 команд, представляющих Мурманский арктический комплексный аварийно-спасательный центр - филиал СЗРПСО МЧС России, подразделения федеральной противопожарной службы по Мурманской области, региональное Управление по делам ГОЧС и ПБ, Краснознаменного Северного флота, аэропорта «Хибины», Первого арктического центра «Экоспас».

Изюминкой мероприятия стала пожарная эстафета. Участники состязания на горных лыжах совершали спуск с рукавной линией и присоединенным стволом. Победителем стала команда ПСЧ-10 (Мончегорск), второе место досталось ПСЧ-8 (Апатиты), третье – команде Первого арктического центра «Экоспас». В командном зачете команда «Экоспас» заняла первое место, ПСЧ-10 (г. Мончегорск) – второе, ПЧ-30 (Кировск) – третье. Победителей в личном первенстве сред мужчин, женщин и детей можно посмотреть здесь.

Победителям были вручены медали, дипломы и ценные подарки. В течение всего праздника работала полевая кухня, где участников и болельщиков угощали горячей гречневой кашей и чаем, а также блинами и сосисками-гриль. Завершился фестиваль фейерверком.