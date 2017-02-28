Умер легендарный нападающий ЦСКА и сборной СССР Владимир Петров

28 Февраля 2017 года, 17:00

МОСКВА/ 28 февраля/ БИ-ПОРТ – Сегодня в 4:00 по московскому времени умер легендарный центрфорвард ЦСКА и сборной СССР Владимир Петров, пишет «Спорт-Экспресс». Двукратный олимпийский чемпион скончался в возрасте 69 лет.

Владимир Петров начал профессиональную карьеру в 1965 году в составе «Крыльев Советов». В 1967 он перешел в ЦСКА, за который выступал до 1981 года. С армейцами Петров становился 11-кратным чемпионом СССР и пятикратным обладателем Кубка Страны. С 1981 по 1983 год он выступал за ленинградский СКА, в котором завершил свою профессиональную карьеру.

В составе сборной СССР Петров дважды выигрывал Олимпийские игры (1972, 1976), становился серебряным призером Игр-1980 и девять раз побеждал на чемпионатах мира. Принимал участие в Суперсериях с Канадой в 1972 и 1974 годах. Вместе с Борисом Михайловым и Валерием Харламовым он составлял одну из величайших троек в истории хоккея. В 2006 году Петров был введен в Зал славы Международной федерации хоккея с шайбой.