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Главная » Спорт » Мурманские спортсменки стали сильнейшими в конкуре
 
 
 
 
02 Марта 2017 года, 08:20

Мурманские спортсменки стали сильнейшими в конкуре


МУРМАНСК/ 2 марта/ БИ-ПОРТ - В открытых любительских соревнованиях по манежной езде и конкуру, прошедших в минувшие выходные на территории мурманской конюшни на улице Малой Ручьевой, 20,  мурманские спортсменки заняли почти все первые места. Впрочем, победа им достались действительно нелегко, ведь познакомились они с лошадьми, на которых выступали, всего лишь за два часа до старта. Так, в конкуре, где от спортсмена уже требуется мастерство, первое и третье места заняли представительницы Мурманска Лидия Дровалева и Мария Павлова (конный клуб «Здоровый город»), «серебро» завоевала Лана Беленькая (конный клуб «Фортуна») из Апатитов. Призы и подарки победителям подготовили представители региональной общественной организации «Здоровый город».

А затем на территории мурманской конюшни развернулось настоящее народное гуляние с хороводом, веселыми конкурсами, чаепитием и сладкой выпечкой.

Также все желающие могли сделать на память о празднике фотографию с символом мурманской конюшни осликом Патриком и новым ее «постояльцем» - камерунским горным козлом Бонифацием.

«Прекрасное мероприятие! Я всегда с удовольствием прихожу на эту конюшню и участвую в проводимых мероприятиях. Посмотрите, здесь много семей с детьми, они общаются с лошадьми и животными в минизоопарке. Так воспитывается доброта и любовь к природе», – считает депутат Мурманской областной Думы Виктор Сайгин.

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