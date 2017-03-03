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Главная » Спорт » Формула 1: первая серия тестов
 
 
 
 
03 Марта 2017 года, 19:00

Формула 1: первая серия тестов


Совсем скоро, 24 марта, начнется Гран При Австралии, а пока команды тестируют свои машины, сделанные под новый технический регламент.

Вчера завершилась первая четырехдневная серия тестов. Первое, что надо отметить - обновленные болиды выглядят классно. Вопросы могут быть только к «акульим» плавникам, которые с определенного угла смотрятся как лист фанеры, особенно у Force India. Второе наблюдение - Mercedes не растерял преимущества. Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас проехали больше всех кругов и показывали быстрейшее время. Более того, по информации СМИ, «серебряные стрелы» еще не работали над скоростью и в Австралии опробуют новую версию силовой установки.

Отлично смотрится Ferrari - Кими Райкконен два дня показывал лучшее время на круге и особых проблем с надежностью Скудерия не испытывала. Очевидно, что в этом году итальянская команда должна вернуть себе былую форму и регулярно бороться с Mercedes за подиум.

Насчет остальных команд сказать что-то определенное в плане скорости пока нет возможности. Кроме пилотов Mercedes и Ferrari никто не ставил быстрейшее время, поэтому выводы надо будет делать после следующих тестов. Каждый коллектив работает по своей собственной программе, и работа над скоростью обычно начинается к концу тестов - в первую очередь надо проверить надежность и баланс всех систем болида.

Но про одну команду, к сожалению, можно сказать не слишком оптимистичные вещи. McLaren третий год подряд сталкивается с большими проблемами еще до начала сезона. Для этого года Honda разработала новую концепцию силовой установки и после первого же круга в первый день тестов Фернандо Алонсо пришлось вернуться в боксы. Оказалось, что у масляного бака обнаружился брак, и на устранение проблемы пришлось потратить полдня. В другие дни проблемы разной степени сложности с силовой установкой продолжались. В итоге, McLaren за четыре дня проехал 208 кругов, в то время как Mercedes 558.

Последний день из первой серии тестов предназначался для проверки дождевых шин - трассу несколько раз поливали из водовозок. Быстрейшее время показал Кими Райкконен из Феррари.

Таблица результатов четвертого дня тестов:

1 2

Команды вернуться к работе во вторник. И обязательно посмотрите официальный видеоролик с тестов, чтобы привыкнуть к новому виду болидов:

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