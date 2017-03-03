Сборная Мурманской области по шахматам примет участие в международном командном юношеском шахматном турнире в Париже

03 Марта 2017 года, 16:15

ПАРИЖ/ 3 марта/ БИ-ПОРТ – Сборная Мурманской области по шахматам под руководством тренера Геннадия Кузьмина примет участие в международном командном юношеском турнире по шахматам в Париже, сообщается в группе шахматистов Мурманской области.

В составе команды пять юношей и три девушки, из них два мастера ФИДЕ – Матвей Гальченко и Кирилл Клюкин, два победителя Первенств России – Александр Катаев и Ирина Полято. В этом составе на Первенстве Северо-Западного Федерального округа в декабре 2016 года шахматисты взяли 23 медали, из них девять золотых, семь серебряных и шесть бронзовых.

В соревновании принимают участие команды: National Junior Squad Team (Англия), Pathena (Роттердам), команда Мурманской области, команда Ленинградской области, Paris Chess Team (Франция), IDF Solenn Chess Team (Франция). Состав нашей сборной: Ирина Полято, Александр Катаев, Александр Журавлёв, Софья Суркова, Илья Натаров, Мария Аксёнова, Матвей Гальченко, Кирилл Клюкин. Самой младшей участнице 9 лет, самым старшим – 16.

Последняя встреча команд-участниц проходила в Мурманске на четвёртом ежегодном турнире Basamro во время празднования столетия города. В турнире принимали участие международный гроссмейстер, 12-й чемпион мира Анатолий Карпов и голландский гроссмейстер Ян Тимман. Турнир в Париже построен по модели Basamro

Турнир начался сегодня, в 10:00 по парижскому времени, и продлится до 5 марта. Всего будет пять туров. Вечером на сайте французской федерации шахмат будет опубликована жеребьёвка.