Работники сельхозпредприятий Мурманской области станут участниками всероссийских сельских игр

03 Марта 2017 года, 18:13

РОССИЯ/ 3 марта/ БИ-ПОРТ — Со 2 по 5 марта в город Бердске Новосибирской области пройдут финальных соревнований VIII Всероссийских зимних сельских спортивных игр.

3 марта в 14:00 часов состоится прямая трансляция церемонии открытия игр с участием министра сельского хозяйства Российской Федерации Александра Ткачева, сообщают в правительстве Мурманской области.

В программу VIII Всероссийских зимних сельских спортивных игр включены такие виды спорта как лыжные гонки, полиатлон, гиревой спорт, шахматы, шашки, соревнования среди спортивных семей, механизаторов и дояров. Впервые за историю проведения зимних игр между сборными командами регионов России пройдут соревнования по мини-футболу. Аграрии из разных регионов России также смогут попробовать свои силы в соревнованиях с элементами профессиональных навыков – конкурс механизаторов, фигурное вождение на Мурманскую область в соревнованиях представят работники двух предприятий агропромышленного комплекса: «Туломы» и СХПК «Тундры».