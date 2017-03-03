Команда из Мончегорска одержала победу в первенстве Мурманской области по баскетболу

МОНЧЕГОРСК/ 3 марта/ БИ-ПОРТ – С 28 февраля по 2 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе Мончегорска проводилось первенство Мурманской области по баскетболу среди юношей 2003-2004 года рождения.
В соревнованиях приняли участие 45 юных баскетболистов из Мурманска, Кировска, Полярного и Мончегорска. По итогам трех соревновательных дней победителем первенства стали мончегорцы – обучающиеся МБУ ДО СДЮСШОР №1 (тренер команды Игорь Валериевич Бондарь). Серебряными призерами стали спортсмены из Полярного, «бронза» досталась кировчанам.
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