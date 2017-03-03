В Заполярном открылась новая ледовая арена

06 Марта 2017 года, 08:35

ЗАПОЛЯРНЫЙ/ 6 марта/ БИ-ПОРТ – В Заполярном состоялось открытие крытой ледовой арены, инициаторами строительства которой выступили местные жители при финансовой поддержке «Норникеля».

Крытый каток представляет собой металлотентовую конструкцию, отвечающую современным требованиям качества и безопасности спортивных сооружений. Ее возвели в кратчайшие сроки – за три месяца. На арене имеются раздевалки и зрительские трибуны; требуемый уровень качества льда обеспечит специальная машина. Реализация проекта обошлась в 35 млн рублей.

После церемонии торжественного открытия состоялся товарищеский хоккейный матч между командами Заполярного и Киркенеса. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 8:4. После игры мастер-класс для юных хоккеистов провел известный спортивный телекомментатор, многократный чемпион СССР и обладатель Кубка Европейских чемпионов в составе московского ЦСКА Сергей Гимаев.