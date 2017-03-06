На Северном флоте стартовал хоккейный турнир, посвящённый Дню моряка-подводника

06 Марта 2017 года, 10:55

СЕВЕРОМОРСК/ 6 марта/ БИ-ПОРТ – В Североморске стартовал турнир по хоккею с шайбой, посвящённый Дню моряка-подводника. В состязаниях принимают участие 16 команд кораблей, соединений и учреждений Северного флота.

В первой игре турнира, состоявшейся сразу после открытия, приняли участие команды «Торос» центра материально-технического обеспечения из Полярного и «Арктика» арктической мотострелковой бригады из Алакуртти. Победу с разгромным счетом 11-2 одержали арктические стрелки.

В воскресенье состоялись сразу три матча. На площадке в Снежногорске встретелись «Бастион» ракетно-артиллерийской бригады Кольской флотилии и команда частей центрального подчинения Минобороны «Альфа». Хоккеисты подводных сил - «Тайфун» и военнослужащих дивизии противовоздушной обороны – «Ракета» сыграли в главной базе подводников – Гаджиево. В Североморске встретились соседи по военному городку - моряки ракетного крейсер «Пётр Великий» из одноимённой команды и соединения противолодочных кораблей – команда «Шквал».

Другие встречи пройдут 7, 11 и 12 марта. Финал состоится в Североморске накануне Дня моряка-подводника – 18 марта.

Особенностью турнира стала неограниченность его участников по возрасту. Играть могут все, от матроса до адмирала. Главный критерий – умение стоять на коньках.