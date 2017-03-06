Росс Браун хочет избавить Формулу 1 от «акульих плавников»

06 Марта 2017 года, 19:00

Знаменитый инженер и бывший глава Brawn GP, выигравшей личный и командный титул в 2009 году, недавно получил пост технического директора Формулы 1. Браун отметил, что новый технический регламент получился хорошим, но некоторые аспекты нужно подкорректировать. Например, плоскости в задней части новых болидов, те самые «акульи плавники».

«Нам нужно время, чтобы посмотреть на способности новых машин и их эффект на всю Формулу 1. В плане внешнего вида, техника стала лучше выглядеть, пропорции улучшились. Кроме того, болиды стали намного быстрее, их скорость нас впечатлила. Пилоты уже мне рассказывали о возросших физических нагрузках - это именно то, чего мы и хотели добиться.

Но как всегда бывает при введении нового регламента, появились некоторые неприятные моменты. Например, пресловутые «акульи плавники», которые не нравятся ни нам, ни командам, ни болельщикам, но они необходимы для устойчивого положения болида в поворотах. Мы займемся этим вопросом. Когда мы думали над новым регламентом, нашей целью было улучшить внешний вид болидов, поэтому мы не хотим, чтобы всю картину портила второстепенная деталь. Мы должны избавиться от этих «плавников». Ничто не должно портить внешний вид машин.

Также мы должны посмотреть, как с новым регламентом будут бороться пилоты на трассе, изучить ситуацию с обгонами. Мне не нравится система DRS - я бы предпочел, чтобы обгон был естественным, а не с помощью таких искусственных решений как DRS. Я не думаю, что нам нужно как можно быстрее убрать DRS, но в долгосрочной перспективе дизайн болидов должен быть таким, чтобы много обгонять можно было без вспомогательных систем», - цитирует Брауна Motorsport.com.