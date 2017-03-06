Росс Браун хочет избавить Формулу 1 от «акульих плавников»

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Форум социальных технологий «Город – это мы» впервые прошел в Заполярном Форум социальных технологий «Город – это мы» впервые прошел в Заполярном
ПАО «ОФК Банк» поздравляет с Международным женским днем ПАО «ОФК Банк» поздравляет с Международным женским днем
Сергей Стиллавин меняет профессию. О кризисах, деньгах и подарках судьбы Сергей Стиллавин меняет профессию. О кризисах, деньгах и подарках судьбы
Дарим любимым яркие эмоции с компанией «Мир цветов» Дарим любимым яркие эмоции с компанией «Мир цветов»
Высокоскоростной мобильный Интернет Wifire теперь и в Северо-Западном регионе Высокоскоростной мобильный Интернет Wifire теперь и в Северо-Западном регионе
 
 

Видеоновости16+

В редакцию «Вечёрки» пожаловали кошки. Мурманчане голосуют за новый символ газеты
 
 
 
 

Курсы валют 04.03.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
72,2235
0,1585
1 USD
Доллар США
58,9099
0,9472
1 EUR
Евро
61,9850
0,5967
10 NOK
Норвежских крон
69,4758
0,2360
10 SEK
Шведских крон
64,9052
0,7950
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-3°
1.6 м/с
давление 767.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

Олег Бардов
Олег Бардов:

Чем же уникален спорткомплекс, кроме масштабных размеров? Когда «X-Fit» распахнет свои двери? Какова цена клубных карт и когда они появятся в продаже? На эти и другие вопросы ответил руководитель клуба Олег Бардов

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

 
 
 
 

Выбор редакции

Авиакомпания «Нордавиа» увеличивает количество рейсов
06 Марта 2017, 15:52
Авиакомпания «Нордавиа» увеличивает количество рейсов
Подсудимый по делу СПБУ «Кольская» Борис Лихван считает себя невиновным
06 Марта 2017, 15:16
Подсудимый по делу СПБУ «Кольская» Борис Лихван считает себя невиновным
Нарушения санитарных норм выявлены в детском саду в Мурманской области, где отравились дети
06 Марта 2017, 13:45
Нарушения санитарных норм выявлены в детском саду в Мурманской области, где отравились дети
Форум социальных технологий «Город – это мы» впервые прошел в Заполярном
06 Марта 2017, 13:30
Форум социальных технологий «Город – это мы» впервые прошел в Заполярном
 
 
 
 

Самое читаемое

Около 150 жителей Кандалакши вышли на митинг против двойной оплаты отопления
06 Марта 2017, 09:40
8 тысяч военнослужащих Норвегии, США и Великобритании вышли на учения на границе с Мурманской области
06 Марта 2017, 12:44
Житель Оленегорска обвиняется в незаконном получении выплат
06 Марта 2017, 10:44
Рецидивист из Мурманска приговорен к пяти годам колонии за развратные действия в отношении подростков
06 Марта 2017, 10:22
Пять ДТП произошло на дорогах Мурманской области
06 Марта 2017, 11:05
Студентов-судэкспертов Мурманского филиала Санкт-Петербургского университета МЧС перевели на обучение в головной вуз
06 Марта 2017, 11:50
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » Спорт » Росс Браун хочет избавить Формулу 1 от «акульих плавников»
 
 
 
 
06 Марта 2017 года, 19:00

Росс Браун хочет избавить Формулу 1 от «акульих плавников»


Знаменитый инженер и бывший глава Brawn GP, выигравшей личный и командный титул в 2009 году, недавно получил пост технического директора Формулы 1. Браун отметил, что новый технический регламент получился хорошим, но некоторые аспекты нужно подкорректировать. Например, плоскости в задней части новых болидов, те самые «акульи плавники».

«Нам нужно время, чтобы посмотреть на способности новых машин и их эффект на всю Формулу 1. В плане внешнего вида, техника стала лучше выглядеть, пропорции улучшились. Кроме того, болиды стали намного быстрее, их скорость нас впечатлила. Пилоты уже мне рассказывали о возросших физических нагрузках - это именно то, чего мы и хотели добиться.

Но как всегда бывает при введении нового регламента, появились некоторые неприятные моменты. Например, пресловутые «акульи плавники», которые не нравятся ни нам, ни командам, ни болельщикам, но они необходимы для устойчивого положения болида в поворотах. Мы займемся этим вопросом. Когда мы думали над новым регламентом, нашей целью было улучшить внешний вид болидов, поэтому мы не хотим, чтобы всю картину портила второстепенная деталь. Мы должны избавиться от этих «плавников». Ничто не должно портить внешний вид машин.

Также мы должны посмотреть, как с новым регламентом будут бороться пилоты на трассе, изучить ситуацию с обгонами. Мне не нравится система DRS - я бы предпочел, чтобы обгон был естественным, а не с помощью таких искусственных решений как DRS. Я не думаю, что нам нужно как можно быстрее убрать DRS, но в долгосрочной перспективе дизайн болидов должен быть таким, чтобы много обгонять можно было без вспомогательных систем», - цитирует Брауна Motorsport.com.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта