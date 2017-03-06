Покатушки на болиде IndyCar от первого лица

06 Марта 2017 года, 18:05

IndyCar - самая престижная гоночная серия с открытыми колесами на американском континенте. В «Инди» выступает наш соотечественник Михаил Алёшин за команду Schmidt Peterson Motorsports. Российский автогонщик пока не выигрывал гонок в этой серии, но на его счету есть одна поул-позиция.

Коллега Алёшина гонщик команды Rahal Letterman Lanigan Racing Грэм Рейхал записал классное видео с предсезонных тренировок на трассе Себринг. На шлеме пилота была закреплена камера, которая записала «боевой» заезд по трассе. То есть мы можем посмотреть как гоняются индикаровские гонщики в формате «от первого лица». На ролике также можно рассмотреть перегрузки Рейхала во время разгонов, резких торможений и входов в повороты трассы.

Невозможно не согласиться, что данного формата видео очень не хватает Формуле 1 во время трансляций. Правда с приходом новых владельцев чемпионата в лице Liberty Media, есть надежда, что подобные видео мы скоро сможем посмотреть и от пилотов Ф1.