290 лыжников из 15 городов Заполярья приняли участие в Кубке ТГК-1

06 Марта 2017 года, 11:27

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 6 марта/ БИ-ПОРТ - 5 марта 2017 года в Полярных Зорях состоялся третий этап VII детско-юношеских соревнований по лыжным гонкам на Кубок филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1». Участие в нем приняли 290 лыжников из 15 городов и поселков Мурманской области.

В масс-старте классическим стилем на длинных дистанциях сильнейшей стала сборная команда г. Апатиты. По итогам трех этапов она лидирует в общем зачете. Серебро у сборной г. Кандалакши, бронза — у спортсменов из г. Мончегорска.

«Малый» кубок среди поселков увезли спортсмены из п. Мурмаши, вторыми стали лыжники из п. Зеленоборского, третьей — команда п. Ревды.

«Для нашего региона лыжные гонки являются одним из самых доступных массовых видов спорта. Соревнования призваны популяризировать занятия лыжами и здоровый образ жизни. С каждым годом к турниру присоединяются все новые города, растет число участников», — отметил директор турнира Игорь Ильин.

Абсолютные чемпионы Кубка по итогам сезона станут известны на финале 2 апреля. Этап пройдет в поселке Зеленоборском в формате командной эстафеты. По традиции состоится и эстафетная гонка среди почетных гостей — энергетиков, глав администраций, руководителей спортшкол.

Организаторы соревнований благодарят за помощь в проведении третьего этапа Кольскую АЭС, Дворец культуры г. Полярные Зори, ДК «Восток» (п. Зеленоборский).

Справка

Детско-юношеские соревнования по лыжным гонкам на Кубок филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» являются лично-командными и проводятся с целью популяризации, развития и поддержки лыжного спорта в Мурманской области. Главными организаторами мероприятия выступают филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1» и Зеленоборский филиал МО СДЮСШОР по зимним видам спорта.