Мурманские шахматисты победили на международном юношеском турнире по шахматам в Париже

06 Марта 2017 года, 12:21

ПАРИЖ/ 6 марта/ БИ-ПОРТ – Сборная Мурманской области по шахматам одержала победу в международном командном юношеском турнире по шахматам в Париже. Об этом говорится в сообществе шахматистов Мурманской области.

«Турнир закончился уверенной победой наших ребят. Благодарим за прекрасный результат и то, что Европа ещё раз убедилась, что наш край богат талантами. Огромное спасибо родителям, которые приняли немалое участие в проведении и подготовке этой поездки. Их моральная поддержка была очень важна для команды», - говорится в сообществе.

В соревновании приняли участие команды: National Junior Squad Team (Англия), Pathena (Роттердам), команда Мурманской области, команда Ленинградской области, Paris Chess Team (Франция), IDF Solenn Chess Team (Франция). Состав нашей сборной: Ирина Полято, Александр Катаев, Александр Журавлёв, Софья Суркова, Илья Натаров, Мария Аксёнова, Матвей Гальченко, Кирилл Клюкин. Самой младшей участнице 9 лет, самым старшим – 16.