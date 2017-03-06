Один из главных успехов зимы 2017 – победа мурмарчанина на чемпионате мира по натурбану

06 Марта 2017 года, 19:15

МУРМАНСК/ 6 марта/ БИ-ПОРТ - Одним из самых ярких достижений заполярного спорта в начале 2017 года стал успех мурманчанина Юрия Талых на чемпионате мира по натурбану, прошедшего в румынском городе Ватра-Дорней. Юрий Талых работает учителем физической культуры в мурманской школе №50. На ледяных трассах мирового первенства наш земляк завоевал серебряную медаль в индивидуальных соревнованиях среди мужчин и стал бронзовым призером в командных заездах.

«Спортом я стал заниматься в 1999 году в Кандалакше, – рассказал Юрий Талых, учитель физической культуры СОШ №50. – В спортивную школу привела меня мама. Она прочитала объявление в газете о наборе детей, и так я оказался в секции натурбана».

Предсезонную подготовку, главные составляющие которой – физический и психологический тренинг, молодой человек проводит на обновленных спортивных объектах. К слову, в Мурманске за последние годы появилось более 50 таких площадок.

«Мурманские власти уделяют большое внимание развитию городского спорта и пропаганде здорового образа жизни: модернизируются спортивные площадки, совершенствуется материально-техническая база спортивных и образовательных учреждений, проводятся различные турниры и соревнования», – отметил заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Игорь Морарь.