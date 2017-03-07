Пловцы Мурманской области завоевали восемь наград на чемпионате СЗФО по плаванию

07 Марта 2017 года, 13:50

РЕСПУБЛИКА КОМИ/ 7 марта / БИ-ПОРТ – В Сыктывкаре завершился чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по плаванию. Соревнования проходили с 1 по 4 марта, в них приняли участие более 180 спортсменов из Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей и Республики Коми.

Программа мероприятия была очень насыщенной. Спортсмены разыграли 58 комплектов наград в различных дистанциях: вольный стиль, брасс, на спине, баттерфляй, эстафеты 4х100 метров и 4х200 метров вольным стилем и комбинированные эстафеты 4х100 метров.

По итогам соревнований пловцы из Мурманской области завоевали 8 наград – 3 серебряные и 5 бронзовых медалей. Результаты, показанные на соревнованиях, будут учитываться при формировании официального рейтинга Всероссийской федерации плавания для участия в чемпионате России, который пройдет с 16 по 23 апреля в Москве и первенстве России среди юниоров и юниорок с 12 по 15 июля в Пензе.

Фото: sportrk.ru