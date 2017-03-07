ГУ МЧС по Мурманской области провело турнир по боулингу в честь 8 марта

07 Марта 2017 года, 19:20

МУРМАНСК/ 7 марта /БИ-ПОРТ – В преддверии 8 марта Главное управление МЧС России по Мурманской области провело женский турнира по боулингу. В состязании, посвященном Международному женскому дню, приняли участие команды, каждая из которых состояла из представительниц экстренного ведомства и добровольцев пожарно-спасательного дела, сообщают в пресс-центре ведомства.

Турнир по боулингу среди представительниц прекрасного пола проводится уже в 11 раз. В этом году игра также получилась веселой и энергичной.

Огнеборцы, спасатели, сотрудники и работники Главного управления МЧС России по Мурманской области поздравляют всех женщин с Международным женским днем 8 марта.