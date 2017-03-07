Команда Мурманской области «Северный экспресс» победила на международных соревнования по парусному спорту

08 Марта 2017 года, 11:20

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ/ 8 марта/ БИ-ПОРТ - С 1 по 7 марта в акватории Онежского озера проходили международные соревнования по парусному спорту КАЙТ-МАРАФОН «ТРАНС-ОНЕГО» и 1-й этап Кубка мира. В соревнованиях приняли участие 7 стран , всего 27 команд.

Соревнования проходят в формате трехдневной автономной гонки по определенному организаторами маршруту с двумя самостоятельными ночевками в походных условиях на льду Онежского озера. Кольцевой маршрут протяженностью около 300 километров прокладывается через живописные места Онежского озера - мыс Бесов нос, остров Василисин, острова Кижи, Шардонские острова, Кондопожский залив. Стартует и финиширует марафон у центральной набережной Петрозаводска.

Пройти полную дистанцию ТОКЕ-2017 сумели 8 команд из 26-ти стартовавших. От Мурманской области выступали Радаев Эдуард (г. Заполярный) в составе команды «Северный экспресс» с Никуличевым Дмитрием (г. Петрозаводск) - ребята с отрывом более 5 часов заняли 1 место, не оставив шансов на победу другим участникам.

Новичками в этом году так же от Мурманской области выступила команда из Заполярного «Чук и Гек» в составе Пинешко Александра и Наумца Евгения, ребята не смогли пройти всю дистанцию, и заняли 13 место в общем зачете.